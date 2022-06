Mercato Milan – Dalla Turchia: Diavolo su Kim Min Jae del Fenerbache

Il Milan attende la firma di Paolo Maldini e Frederic Massara per iniziare ufficialmente il suo calciomercato. Le trattative, però, stanno continuando ad andare avanti sotto traccia prima dell'affondo decisivo che avverrà nei prossimi giorni. Divock Origi, ad esempio, è un affare chiuso, mentre per Renato Sanches manca sempre meno. Diversa è la questione legata a Sven Botman dal momento che il Newcastle è pronto a fare follie per portarlo in Premier League. Ma l'olandese è davvero il primo obiettivo del Milan per sistemare la difesa? Dalla Turchia non la pensano così.