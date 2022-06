Mercato Milan – Trequarti, un ritorno di fiamma per il salto di qualità?

Il calciomercato del Milan è pronto a partire. Dopo la vittoria dello scudetto Paolo Maldini è stato chiaro: c'è bisogno di innalzare la qualità della rosa rossonera per cercare di essere competitivi anche in Champions League. Per Divock Origi è tutto fatto: si attende soltanto l'arrivo del belga in Italia per le visite mediche. Il colpo successivo dovrebbe essere Renato Sanches, che andrà a colmare il buco lasciato da Franck Kessie. Ma ci saranno altre novità, soprattutto sulla trequarti, il reparto che necessita qualche ritocco in più.