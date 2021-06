Mercato Milan – Tonali utile anche in chiave Champions League | News

Sandro Tonali verrà riscattato dal Milan: il suo acquisto a titolo definitivo è importante anche per un discorso legato alla Champions League

Non è ancora arrivata l'ufficialità, ma presto Sandro Tonali sarà a tutti gli effetti un calciatore del Milan. Un acquisto importante sicuramente a livello qualitativo ed economico in caso di una futura vendita che potrebbe generare una plusvalenza. Ma, ad oggi, c'è un motivo più grande del solo aspetto qualitativo ed economico riguardo l'acquisto dell'ormai ex Brescia. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan ha fatto di tutto pur di avere Tonali a titolo definitivo anche in ottica Champions League. Le regole della Uefa, infatti, dicono che 8 dei 25 calciatori inseriti nella lista devono essere stati formati nel Paese della squadra o nel vivaio del club. Il centrocampista classe 2000 non è cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri, ma in quello del Brescia, dunque si tratta di un aspetto che non è passato inosservato in via Aldo Rossi. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: novità su Tonali, Yazici e non solo