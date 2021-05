Mercato Milan – Theo Hernández rinnoverà: le cifre del nuovo contratto

Theo Hernández, giunto al Milan nel 2019, dovrebbe prolungare il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. L'ingaggio sarà adeguato

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com' si preannunciano novità su Theo Hernández , classe 1997, terzino del Milan . Il calciatore francese, giunto in rossonero nell'estate 2019 per 20 milioni di euro, oggi ha una valutazione di mercato che tocca i 50 .

Il Diavolo, però, non intende farsi tentare dalla possibilità di mettere a segno, con una sua cessione, una maxi plusvalenza. Al contrario, il Milan conta tantissimo su Theo Hernández per il presente e per il futuro. Il calciatore stesso, che ha resistito negli scorsi mesi alla corte serrata del PSG, a Milano sta bene e vuole scrivere un pezzo di storia in rossonero.