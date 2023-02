Mercato Milan – Occhi su un talento brasiliano per rinforzare il centrocampo

L'estate che verrà sarà molto rovente in via Aldo Rossi. Tanti calciatori andranno via, chi per un motivo e chi per un altro, per lasciare spazio a delle new entry. Uno dei reparti che verrà puntellato sarà sicuramente quello di centrocampo, considerato che diversi calciatori in quel ruolo diranno addio a fine stagione. Tra questi ci sarà sicuramente Bakayoko, il quale ha finora giocato una sola partita in questa stagione, mentre potrebbero dire addio Vranckx, Brahim Diaz e Adli, quest'ultimo probabilmente per fare esperienza in prestito. Con quattro potenziali partenti, il Milan dovrà necessariamente ricorrere ai ripari.