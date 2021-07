Mercato Milan – SportMediaset: “Vlasic, no del CSKA. Sabitzer l’alternativa”

Il Milan è alla ricerca di un nuovo trequartista: no dei russi del CSKA Mosca per Vlasic, l'alternativa è Marcel Sabitzer del Lipsia

Stando a quanto riportato da SportMediaset, il Milan ha puntato gli occhi sul talento del CSKA Mosca Nikola Vlasic. La squadra russa chiede 30 milioni di euro per cedere il classe 1997, una cifra ritenuta importante dal club rossonero che sta cercando di trovare una soluzione per acquistare il croato. La società presieduta da Andrej Vatutin ha rifiutato una prima offerta dei rossoneri, ovvero un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions League 2022-2023. Sicuramente non si tratterà di una trattativa semplice, infatti Maldini sta già virando su altre soluzioni. Tra i tanti nomi accostati al 'Diavolo' c'è anche quello di Marcel Sabitzer. Il centrocampista in forza al Lipsia è ritenuto l'alternativa numero uno a Vlasic, considerando che le piste Ziyech e Isco si sono momentaneamente raffreddate.