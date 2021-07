Calciomercato Milan – Incontro in sede con i familiari di Warren Bondo

Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista francese Warren Bondo sarebbe vicino ad un trasferimento al Milan

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, Warren Bondo è vicino ad un trasferimento al Milan. I familiari del giovane calciatore sono presenti nella sede rossonera per definire i dettagli dell'accordo tra il centrocampista e il Diavolo. Il talento francese dovrebbe firmare un contratto di cinque anni. Manca, però, ancora l'accordo tra il club di via Aldo Rossi e il Nancy, società che chiede per il classe 2003 2 milioni di euro, mentre il Milan vorrebbe chiudere ad una cifra leggermente inferiore. Intanto il ritorno di Bakayoko in rossonero potrebbe diventare realtà.