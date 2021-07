Mercato Milan – SportMediaset: “Bakayoko vuole solo i rossoneri” | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Tiemoué Bakayoko vorrebbe far ritorno al Milan: ecco a che punto è la trattativa

Il ritorno al Milan di Tiemoué Bakayoko potrebbe diventare realtà. Stando a quanto riferito da Claudio Raimondi su SportMediaset, il centrocampista francese avrebbe esplicitamente richiesto di rivestire la maglia rossonera. Durante il dialogo tra il club di via Aldo Rossi e il Chelsea relativo al trasferimento di Giroud a Milanello, si sono gettate le basi per il secondo approdo al Milan di Bakayoko. Sull'ex Monaco c'è il Napoli, club con il quale ha militato nell'ultima stagione, ma il classe 1994 vuole solo i rossoneri. I 'blues' nei giorni scorsi hanno sfruttato la clausola per il rinnovo unilaterale fino al 2023 del giocatore, proprio per questo motivo potrebbe trasferirsi nuovamente in prestito. Bakayoko ha vestito la maglia del Milan nella stagione 2018-2019, totalizzando 42 presenze e segnando anche un gol in un derby.