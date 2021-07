Calciomercato – Ecco Giroud: con lui e Ibrahimovic sarà un Milan d’attacco

Le ultime sul calciomercato del Milan: è fatta per l'arrivo di Olivier Giroud in rossonero. L'attaccante sbarcherà in Italia domani

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è fatta per il trasferimento di Olivier Giroudal Milan. Si forma dunque la coppia con Zlatan Ibrahimovic, che potenzialmente può essere esplosiva. Chili e gol per raggiungere tutti gli obiettivi sia in Serie A e sia in Champions League. Sorride Stefano Pioli, che avrà disposizione un materiale pregiato da poter sfruttare.

Giroud sarà a Milano nella serata di domani. Venerdì visite mediche e firma sul contratto. Spostamento poi a Milanello per incontrare Pioli e i nuovi compagni e per darsi l'arrivederci al 26 luglio, quando Giroud si aggregherà alla squadra, dopo aver finito di trascorrere le vacanze dopo l'Europeo. Ieri Milan e Chelsea hanno definito tutti i dettagli relativi al trasferimento del centravanti: il Diavolo darà agli inglesi un indennizzo di un milione di euro. Il resto l'ha fatto il giocatore, visto che Olivier ha sempre voluto il Milan. E' il secondo acquisto dal Chelsea dopo Tomori.

Dicevamo che sarà molto interessante vedere in azione al Milan la coppia composta da Giroud e da Ibrahimovic. Le premesse sono incoraggianti, considerando sia le parole di Ibra: "Giroud è il benvenuto. Più giocatori di grande livello riusciamo a inserire, meglio è. Lui ha grande esperienza e non abbiamo tanti giocatori che abbiano vinto trofei" e sia del francese: "È bello sentire delle parole del genere da Ibra. Mi piace il carattere di Zlatan, il suo modo di esprimersi e questa schiettezza che ha, anche se a volte è un po’ violento. Va bene, la prendo come una motivazione in più". Entrambi sono grandi professionisti, pronti a tutto per vincere.

Giroud di sicuro sarà un protagonista del Milan. La stagione sarà intensa e Ibrahimovic non può giocarle tutte, ma non è escluso che in qualche occasione i due non possano giocare insieme. Come scrive la Gazzetta, "Giroud può essere inserito nel 4-2-3-1, oppure in coppia con Zlatan in un assetto con tre centrocampisti e un "10" a rifinire (ipotesi che permetterebbe a Pioli di sfruttare le qualità di Tonali da mezzala)". Vedremo cosa deciderà Pioli, ma Giroud è pronto a conquistare il mondo Milan.