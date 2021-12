Mercato Milan – Schira: “Il rinnovo di Leao fino al 2026 alla fase finale”

Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, il rinnovo di Rafael Leao con il Milan fino al 2026 è alla fase finale della trattativa

Buone notizie in casa rossonera. Nonostante la dirigenza sia già focalizzata sul cercare nuovi calciatori per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, Maldini e Massara non perdono di vista nemmeno la questione rinnovi. Tra i giocatori che potrebbero prolungare il proprio contratto c'è anche Rafael Leao, attaccante portoghese in scadenza nel 2024. Secondo Nicolò Schira, noto giornalista ed esperto di calciomercato, il rinnovo dell'ex Lille fino al 2026 con il Diavolo è questione di tempo. La trattativa, infatti, pare essere arrivata alla fase finale. Decisivi i dialoghi negli ultimi giorni tra la società e il suo procuratore Jorge Mendes. Dunque, salvo clamorosi colpi di scena, il futuro di Rafael Leao sarà ancora a tinte rossonere nonostante siano arrivate due offerte importanti al Milan.