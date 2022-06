Mercato Milan – Sanches, affare in bilico. Asensio, salgono le quotazioni

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' fa il punto sul mercato del Milan . In particolar modo, il quotidiano si concentra su due possibili colpi in entrata: Renato Sanches e Marco Asensio. Per quanto riguarda il portoghese, l'affare è in bilico. Dopo Sven Botman , infatti, i rossoneri potrebbero vedere sfumare anche questo possibile colpo. Il motivo sarebbe legato principalmente a due fattori: il primo è il forte interesse del PSG ; il secondo è legato al ritardo dei rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara .

Discorso diverso invece per quanto riguarda Asensio. Il Milan, come ben si sa, è alla ricerca di calciatori che possano dare tanta qualità e fantasia al reparto avanzato. Secondo il 'Corriere', il calciatore spagnolo del Real Madrid è più di una semplice idea per il club di via Aldo Rossi. Una volta ufficializzati i rinnovi di Maldini e Massara, vedremo se le due trattative andranno in porto o meno. Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.