Mercato Milan – Renato Sanches vicino: si lavora sull’ingaggio / News

Le ultime di mercato sul Milan. Renato Sanches si avvicina a grandi passi: il portoghese sta abbassando le sue richieste. Il punto

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul calciomercato del Milan. Con l'operazione Divock Origi ormai data per scontata, che arriverà nei prossimi giorni a Milano per sostenere le visite mediche, ecco lo step successivo. Renato Sanches , infatti, è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Non c'è nessun problema per l'accordo con il Lille, favorito anche dalla scadenza del portoghese fissata al prossimo giugno 2023 che non permette ai francesi di avanzare richieste particolarmente alte. L'offerta del Milan di 12 milioni di euro , infatti, non è così lontana dai 15 chiesti ai rossoneri.

Nella testa del Milan è più importante trovare prima l'intesa con il giocatore che, nei mesi scorsi, era partito da una richiesta di ingaggio sui 6 milioni di euro. Nelle ultime settimane, però, i dialoghi con l'agente Jorge Mendes hanno portato novità importanti. Sanches sembra disposto ad avvicinarsi a quota 4 milioni l'anno per il prossimo quadriennio: una cifra assolutamente in linea con la politica stabilita in quel di Via Aldo Rossi. Insomma la trattativa è entrata nella sua fase cruciale e sembra esserci grande volontà di chiudere l'operazione in tempi brevi. Anzi, sottolinea la 'Rosea', Sanches vorrebbe chiudere il discorso al più presto per godersi al meglio le vacanze. Sarà lui dunque il sostituto di Franck Kessie? Gli ultimi indizi portano verso il sì. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato