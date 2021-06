Mercato Milan – Presidente Tolosa: ‘Adli non ha voluto rinnovare il contratto’

Amine Adli non sarà più un calciatore del Tolosa: lo rivela il presidente del club, Damiene Comolli, attraverso un post su Twitter

Amine Adli non sarà più un calciatore del Tolosa. Sul giovane talento francese c'è da tempo l'interesse del Milan, sempre attento a potenziali crack da inserire all'interno del gruppo. A rivelare questa notizia di mercato è stato il presidente del club, Damiene Comolli, il quale ha pubblicato un post su Twitter riguardo il futuro del classe 2000. "Ho provato ad estendere il contratto di Amine Adli. Abbiamo avuto 12 o 13 riunioni. Non ha voluto, cosa che mi dispiace. Ma è uno che si è comportato molto bene, va sottolineato. Finora ho ricevuto molte chiamate, ma non ho offerte", questo il tweet apparso sull'account del numero uno del Tolosa. Il futuro di Adli sarà a tinte rossonere? Intanto due grandi club europei hanno messo gli occhi su Rafael Leao.