Mercato Milan – Occhi sulla rivelazione del Sassuolo, sfida alla Juve

Il mercato non dorme mai. Dopo la sessione estiva e i vari ragionamenti anche nei mesi successivi, la finestra di gennaio è sempre più vicina. Per questo motivo è tempo dei primi bilanci per quanto riguarda la rosa. Stefano Pioli ha a disposizione un parco giocatori di tutto rispetto e, nonostante i tanti infortuni, riesce comunque a mettere in campo una squadra competitiva in tutte le competizioni. A centrocampo, ad esempio, c'è abbondanza vista la presenza di Franck Kessie, Sandro Tonali, Ismael Bennacer, Tiemoué Bakayoko e, all'occorrenza, il jolly Rade Krunic. Ma qualcosa potrebbe presto cambiare.