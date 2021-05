Mercato Milan – N’koulou lascerà il Torino: occasione low-cost? | News

N'koulou lascerà il Torino al termine della stagione: già accostato al Milan in passato, sarà un'occasione per prenderlo a parametro zero?

Enrico Ianuario

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Nicolas N'koulou lascerà il Torino al termine della stagione. Il difensore camerunense si libererà a parametro zero dai granata, dopo aver giocato quattro stagioni in Serie A 'sotto la Mole'. In passato l'ex Lione è stato accostato al Milan, squadra che però non ha mai affondato il colpo. Chissà se nella prossima finestra estiva di mercato i rossoneri non faranno un nuovo tentativo per il classe '90, anche se su di lui c'è l'interesse del Trabzonspor. Arnault si allontana dall'acquisto del club rossonero: scopri qui perché >>>