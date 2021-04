Mercato Milan – Mirante secondo portiere: arriverà a zero in estate / News

Le ultime di mercato sul Milan. Antonio Mirante, calciatore della Roma, arriverà in estate a parametro zero: sarà il secondo portiere

In casa Milan non c'è ancora nessuna certezza sul portiere titolare. Gianluigi Donnarumma, infatti, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto nonostante una proposta della società ancora sul tavolo. Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, è stato chiarissimo nel pre-partita di Lazio-Milan, affermando come il club stia aspettando con ansia la sua decisione. Se per Gigio regna un alone di mistero, sembra invece sia stato scelto il secondo portiere per il prossimo anno. Si tratta di Antonio Mirante, attualmente in forza alla Roma, che si libererà a parametro zero e arriverà a fine stagione. A riportarlo è 'La Repubblica'. Intanto il Milan si cautela: bloccato Maignan per il post Donnarumma. Le ultime