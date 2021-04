Mercato Milan – Bloccato Maignan, Donnarumma sempre più in bilico

Le ultime sul mercato del Milan. In attesa di capire quale sarà il futuro di Gianluigi Donnarumma, i rossoneri hanno bloccato Mike Maignan

Renato Panno

Mercato Milan, le ultime su Maignan e Donnarumma

E' bufera su Gigio. Come successo quattro anni fa con un rinnovo thriller, la situazione Gianluigi Donnarumma torna ad essere più bloccata che mai. Il portiere rossonero, come se non bastasse, è finito nell'occhio del ciclone dopo la risata a fine partita con Pepe Reina, estremo difensore della Lazio ed ex compagno di squadra. Una leggerezza che i tifosi non gli hanno perdonato dopo una sconfitta che potrebbe pregiudicare il cammino dei rossoneri verso la Champions League. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', a preoccupare sono i silenzi del classe 1999 di fronte alle tante offerte presentate sul tavolo della trattativa. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno offerto 8 milioni di euro e l'inserimento della clausola rescissoria a 30 milioni, così da permettergli di liberarsi facilmente in futuro. Nemmeno questo è bastato per Mino Raiola, al quale gli è stata proposta una ricca commissione dopo la firma.

Visto lo stand-by che regna da qualche settimana, il Milan ha deciso di cautelarsi sul mercato bloccando Mike Maignan, portiere classe 1995 in forza al Lille. L'accordo con il il club francese c'è già sulla base di 13-14 milioni di euro, ma il tutto si concretizzerà soltanto in caso di addio di Donnarumma. A 'benedire' questa operazione ci ha pensato l'agente Bruno Satin che, non ha dubbi sulla bontà della scelta del club rossonero: "Sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui Donnarumma non dovesse rinnovare. Credo che Mike sia un gran portiere".

A questo punto la Juventus è in prima fila per assicurarsi le prestazioni di Donnarumma. Il Psg si è ormai tirato fuori dalla corsa, rinnovando il contratto di Keylor Navas fino al 2024. Impensabile, dunque, un assalto di Leonardo in questa sessione di mercato. I bianconeri hanno bisogno dell'ingresso in Champions League per potersi permettere un'operazione del genere, ma hanno già avviato i contatti con Raiola da mesi. Inoltre ci sarebbe da risolvere la questione Szczesny, legato da un contratto di 7 milioni netti a stagione fino al 2024. Due problemi non da poco ma, nonostante ciò, la Juventus rimane in pole.