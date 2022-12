Mercato Milan – Maldini vuole Kolo Muani: ecco la richiesta dell’Eintracht

Il Mondiale è stata un'ottima vetrina per tanti giocatori per mettersi in mostra e attirare l'attenzione dei grandi club internazionali. Nonostante il clamoroso gol sciupato nella finale contro l'Argentina, Kolo Muani ha comunque disputato un ottimo torneo in Qatar. L'attaccante francese in passato era stato sondato dal Milan prima di trasferirsi a parametro zero all'Eintracht Francoforte e proprio i rossoneri potrebbero fare un tentativo per acquistarlo.