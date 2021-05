Mercato Milan – Lucas Vazquez ad un passo dal rinnovo con il Real Madrid

Accostato al Milan negli ultimi mesi, Lucas Vazquez sembrerebbe essere ad un passo dal rinnovo di contratto con il Real Madrid

Stando a quanto riportato dal giornale spagnolo 'AS', il futuro di Lucas Vazquez potrebbe essere ancora al Real Madrid. Secondo il quotidiano, infatti, l'esterno ex Malaga sarebbe vicino ad un nuovo rinnovo di contratto. A differenza di quanto si potesse pensare, il classe '91 non si libererà a parametro zero al termine di questa stagione. La situazione del calciatore aveva attirato l'attenzione di grandi club europei come PSG, Bayern Monaco e Milan.