Mercato Milan – La settimana prossima si chiude per Giroud? | PM News

Ecco cosa ha scoperto la redazione di PianetaMilan.it in merito ad un possibile trasferimento di Olivier Giroud in rossonero

Un vero e proprio tormentone estivo quello che riguarda il possibile trasferimento al Milan da parte di Olivier Giroud. Nelle settimane scorse sembrava fatta per il forte attaccante francese poi, invece, un inaspettato rinnovo di contratto con il Chelsea. Nei giorni successivi, però, nonostante la firma sul nuovo contratto, si è parlato di un possibile approdo nella Milano rossonera ma alle condizioni che interessano la società di via Aldo Rossi. Proprio in merito a ciò, la redazione di 'PianetaMilan.it' ha scoperto che il calciatore potrebbe essere ufficializzato la settimana prossima. I 'blues' dovrebbero liberarlo mantenendo i condizionali del caso. Dunque, forse, siamo alla fine di questa lunga telenovela. Ibrahimovic operato oggi al ginocchio sinistro: ecco quando tornerà in campo