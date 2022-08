Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Rossoneri interessati a Pulisic” | News

Nonostante il Milan sia alla ricerca di un centrocampista e di un difensore che possano sostituire Kessie e Romagnoli, non si placano le voci circa un possibile investimento per il reparto offensivo. Da diverse settimane ormai si parla di un interesse per Hakim Ziyech, calciatore in uscita dal Chelsea con il quale, in realtà, qualche contatto c'è stato. Non si è andati in fondo perché il club di via Aldo Rossi ha deciso di investire su Charles De Ketelaere, calciatore arrivato per circa 35 milioni di euro. Sempre dal Chelsea, però, ci sarebbe un altro calciatore in uscita e che interesserebbe al Milan.