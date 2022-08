Calciomercato Milan – Insidia Inter su un obiettivo del Diavolo: le news

Mancano circa due settimane alla conclusione del calciomercato estivo e il Milan deve ancora completare il suo organico. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono acquistare, al più presto, i tasselli di cui ha bisogno il tecnico rossonero Stefano Pioli per avere una rosa competitiva su tutti i fronti: Serie A, Coppa Italia e, naturalmente, Champions League. Vediamo, dunque, cosa intende fare il club di Via Aldo Rossi in questi giorni che ci separano dalla fine della sessione estiva.