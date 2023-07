Mercato Milan – Fresneda aspetta il Barcellona: rifiutata un’altra offerta

Tra i nomi accostati al Milan nelle prime settimane di calciomercato estivo c'è stato anche quello di Ivan Fresneda . Il terzino del Real Valladolid è finito anche nel mirino del Barcellona, che ancora però non avrebbe presentato un'offerta adeguata al club che ne detiene il cartellino.

Secondo quanto riferito da 'Jijantes', Ivan Fresneda vorrebbe aspettare a tutti i costi la proposta giusta del Barcellona. A tal proposito lo spagnolo avrebbe addirittura già rifiutato un'altra offerta da parte di un altro club non meglio precisato per la volontà di vestire blaugrana. LEGGI ANCHE:Milan, la probabile formazione per la Juventus >>>