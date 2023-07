Juventus-Milan, le probabili formazioni: torna Giroud, Reijnders titolare

Nella notte tra giovedì 27 luglio e venerdì 28 luglio andrà in scena l'amichevole tra Juventus e Milan, la terza per i rossoneri. Secondo quanto riferito da 'Sky', Stefano Pioli dovrebbe schierare Mike Maignan in porta e una difesa a 4 formata da Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic e Tijjani Reijnders, mentre in attacco tocca a Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.