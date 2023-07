Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Derby con l’Inter per Balogun”

La sessione estiva di calciomercato fino a questo momento ha visto alcuni derby di mercato tra Milan e Inter . Prima per l'attaccante Marcus Thuram e, in seguito, per Davide Frattesi , entrambi giunti in nerazzurro. Ma presto se ne potrebbe vivere un altro, ancora per un attaccante.

Secondo quanto riferito dal 'The Independent', infatti, Milan e Inter sarebbero pronte a darsi battaglia per Folarin Balogun. L'attaccante inglese al momento sarebbe in uscita dall'Arsenal, dal momento in cui Mikel Arteta avrebbe aperto al suo addio. Il centravanti, inoltre, sarebbe ben contento di arrivare in Serie A, come riporta il quotidiano inglese. In corsa ci sarebbero anche Monaco e Lipsia, ma le milanesi partirebbero comunque avvantaggiate.