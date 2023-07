Calciomercato Milan – Pedullà: “C’è un nuovo obiettivo per i rossoneri”

Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli avrà tanto lavoro da fare prima dell'inizio della prossima stagione. Infatti, oltre alla partita con la Juventus prevista per stanotte, il tecnico deve pensare anche agli ultimi rinforzi di cui necessita per lottare per la vittoria dello scudetto. Uno dei nomi inediti arriva da Alfredo Pedullà che ci sorprende con un nome completamente nuovo per la Serie A.