Mercato Milan – Fiorentina, rifiutata l’offerta del West Ham per Milenkovic

La Fiorentina ha rifiutato un'importante offerta del West Ham per il difensore serbo Nikola Milenkovic: da tempo c'è anche il Milan su di lui

Nikola Milenkovic è da tempo un obiettivo di mercato del Milan. Il nome del calciatore serbo è sempre presente nella lista della dirigenza rossonera per rinforzare la difesa di Stefano Pioli. Nelle ultime ore, però, un club inglese pare abbia presentato una prima offerta alla Fiorentina per il difensore. Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', Rocco Commisso avrebbe rifiutato 20 milioni di euro provenienti dalle casse del West Ham per l'ex Partizan. Il presidente italo-americano ritiene che la cifra ricevuta sia ancora lontana da quella che realmente chiede. Ecco le top news sul calciomercato del Milan: le ultime sul ritorno di Bakayoko e non solo