Calciomercato Milan, top news: le ultime su Bakayoko. Novità su Zaccagni

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 23 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano il possibile ritorno di Bakayokoin maglia rossonera. Il centrocampista è in scadenza nel 2022 con il Chelsea. Attenzione anche a Mattia Zaccagni, trequartista del Verona. Il giocatore sembra avvicinarsi. Spunta inoltre la possibilità James Rodriguez, così come quella di Sabitzer del Lipsia. C'è infine da blindare anche Franck Kessie, il cui contratto è in scadenza nel 2022. Nelle prossime pagine le news di oggi, con il pezzo in costante aggiornamento.