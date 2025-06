Mercato Milan, fari su Bouaddi: il talento del Lille per il centrocampo rossonero

Il Milan ha individuato un nuovo obiettivo per il proprio centrocampo: Ayyoub Bouaddi, giovane e promettente del Lille

Il Milan ha individuato un nuovo obiettivo per il proprio centrocampo. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il nome finito sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di Ayyoub Bouaddi , giovane e promettente talento francese classe 2007, proveniente dal Lille .

Chi è Ayyoub Bouaddi?

Bouaddi, che compirà i suoi 18 anni il 2 ottobre, ha già un bagaglio di esperienza molto notevole per la sua giovane età. Nella stagione appena conclusa, il centrocampista ha collezionato ben 24 presenze in Ligue 1 e 9 apparizioni in Champions League con la maglia del Lille.