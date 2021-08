Mercato Milan – E’ fatta per Florenzi: domani potrebbe arrivare in città

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Milan e Roma hanno trovato l'accordo definitivo per Florenzi: ecco le cifre dell'operazione

Florenzi-Milan, ci siamo! Secondo i colleghi di 'calciomercato.com', i rossoneri e la Roma hanno trovato la formula adatta per il trasferimento del campione d'Europa alla corte di Pioli. Il classe 1990 arriverà nel club di via Aldo Rossi in prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Dunque è tutto pronto per accogliere l'ex PSG, il quale potrebbe arrivare a Milano già nella giornata di domani. Mercato Milan: le ultime news su Florenzi, Adli, Vlasic e Isco.