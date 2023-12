Calciomercato Milan – Distanza col Fenerbahce per la cessione di Krunic

Nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato il Milan potrebbe anche chiudere delle operazioni in uscita oltre a quelle, quasi annunciate o comunque molto attese in entrata. E una delle cessioni più probabili è quella di Rade Krunic, già vicino a lasciare i rossoneri in estate direzione Fenerbahce salvo la decisione di Stefano Pioli di bloccare tutto per averlo a disposizione. Le ultime uscite stagionali, però, sembrano aver ridefinito le gerarchie e il bosniaco sembra finito ai margini.