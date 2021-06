Mercato Milan – De Paul, due possibili contropartite: l’Udinese vuole Hauge

Le ultime sul mercato del Milan. Rodrigo De Paul è il sogno. Si punta ad abbassare il prezzo: Pobega o Gabbia? L'Udinese vuole Hauge

Continua la ricerca del trequartista per il Milan data l'incertezza sul futuro di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' il sogno della dirigenza si chiama Rodrigo De Paul. Il problema riguarda il prezzo: l'Udinese valuta il giocatore 35-40 milioni di euro. Per questo motivo c'è l'idea di inserire qualche contropartita per abbassare la parte cash. Matteo Gabbia e Tommaso Pobega sarebbero due giocatori da inserire nell'operazione, ma l'idea che stuzzica di più club friulano si chiama Jens Petter Hauge. Intanto per il Milan spunta l'idea Milik per l'attacco