Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Liverpool inizia il dialogo con Calhanoglu”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo alcune voci inglesi, il Liverpool ha deciso di iniziare un dialogo con Calhanoglu

Le strade tra il Milan e Calhanoglu potrebbero separarsi definitivamente. Il turco, in scadenza di contratto il prossimo mese, non ha ancora preso una decisione riguardo il suo futuro. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse da parte del Liverpool nei confronti del numero 10 rossonero, interesse che prende sempre più forma secondo alcune voci provenienti dall'Inghilterra. Stando a quanto riferito dal tabloid inglese 'Daily Star', i 'Reds' avrebbero deciso di avviare un discorso con l'ex Bayer Leverkusen e il suo entourage. Dalla prossima stagione, Jurgen Klopp sarà privo di Georginio Wijnaldum in quanto promesso sposo del Barcellona, dunque dovrà correre ai ripari per colmare il vuoto lasciato dall'olandese. Occhio, però, perché su Calhanoglu c'è anche il club qatariota dell'Al Duhail che ha già presentato un ricco contratto. Il Liverpool è avvisato, ma la palla adesso è nei piedi del turco. Ecco le pagelle del Milan dopo la fine di una stagione 'da Champions'. Siete d'accordo?