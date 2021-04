Mercato Milan – Dalla Spagna: “Siviglia e Valencia su Castillejo” | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo alcune indiscrezioni, Siviglia e Valencia sono sulle tracce di Samu Castillejo

Sirene spagnole per Samu Castillejo. Com'è ormai ben noto, l'esterno del Milan non rientra più nei piani della squadra del futuro, dunque Maldini ha già fissato il prezzo per una sua possibile (e probabile) cessione in estate. La dirigenza rossonera chiede dieci milioni di euro per cedere l'ex giocatore del Villareal. Stando a quanto riportato da 'Estadio Deportivo', queste voci trovano conferma anche in Spagna. Infatti sul numero sette ci sono due club de 'La Liga', ovvero il Siviglia e il Valencia. Soprattutto gli andalusi vorrebbero acquistare il calciatore in questione, dove l'ex direttore sportivo della Roma Monchi ha una grande stima per Castillejo. Intanto l'agente di Insigne oggi si è recato a Casa Milan: ecco il motivo della visita.