Di Stefano: “Oggi presente a Casa Milan l’agente di Lorenzo Insigne”

Le ultime notizie sul Milan. Nella giornata di oggi, è stato avvistato a Casa Milan Vincenzo Pisacane, il procuratore di Lorenzo Insigne

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, oggi pomeriggio Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D'Ambrosio e Lorenzo Insigne, si è recato a Casa Milan. Queste le parole dell'inviato sul Milan. "Oggi pomeriggio è stato avvistato Vincenzo Pisacane a Casa Milan. Chi è Pisacane? E' un agente FIFA ma è anche il procuratore di Danilo D'Ambrosio e Lorenzo Insigne. Da come ci è stato riferito, si tratterebbe semplicemente di una visita di cortesia e non di un incontro di mercato. Sicuramente il futuro di Calhanoglu con il Milan è ancora incerto ma non credo che i rossoneri siano interessati al capitano del Napoli visto che guadagna 5.5 milioni di euro all'anno". Intanto arrivano alcune dichiarazioni di Krunic: le parole del bosniaco.