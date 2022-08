Mercato Milan – Centrocampo, il preferito di Maldini e Massara è Onyedika

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato del Milan, alla ricerca di un centrocampista e, perché no, anche di un ulteriore rinforzo sulla trequarti. Secondo il quotidiano torinese, la pista Ziyechnon è ancora abbandonata, anche se il giocatore ha iniziato a spazientirsi visto che i rossoneri non hanno ancora affondato il colpo. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, nelle ultime ore è stato accostato Sambi Lokonga. Il calciatore belga, prima di trasferirsi all'Arsenal, era stato seguito dal Milan. I 'Gunners' lo acquistarono un anno fa dall'Anderlecht per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ma oggi non sta trovando grande spazio. In ogni caso, riporta 'Tuttosport', il giocatore preferito per rinforzare il centrocampo è Onyedika del Mitdjylland. Milan, si riparte contro l'Udinese: le ultime sui rossoneri.