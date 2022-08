Mercato Milan, Ziyech non è più un’opzione percorribile | PM

Affinché si realizzasse il passaggio di Ziyech al Milan dovevano avvenire due cose: la prima era un'uscita nel reparto avanzato. Quindi o il non riscatto di Messias o una sua successiva cessione, oppure la vendita di Alexis Saelemaekers , belga classe 1999, per almeno 17 milioni. Nessuna di queste due cessioni sembra all'orizzonte e quindi, considerando anche che sulla sinistra nessuno si muove, la trequarti dovrebbe essere completa così. La seconda cosa necessaria era ovviamente un accordo economico, che però dopo molto tempo manca sia con il Chelsea che con il giocatore.

Di conseguenza, secondo quanto risulta a noi di PianetaMilan.it, al momento non Ziyech non è più un'opzione che il Milan sta tenendo in considerazione. Il giocatore non dovrebbe arrivare in rossonero e la trequarti resterà così senza ulteriori movimenti. Ovviamente nel mercato tutto può succedere e tutto può cambiare velocemente. Se si dovesse concretizzare un'inaspettata cessione e dovessero cambiare le condizioni, allora magari la pista si potrebbe anche riaprire. A oggi, però, l'ipotesi è sfumata. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattina >>>