Mercato Milan – Castillejo in partenza: tre club spagnoli su di lui / News

Le ultime sul mercato del Milan. Samu Castillejo, esterno d'attacco classe 1995, può partire in estate. Tre club spagnoli alla finestra

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato del Milan tra entrate e uscite. Per quanto riguarda quest'ultima voce attenzione al futuro di Samu Castillejo. L'esterno d'attacco classe 1995 viene dato in partenza e piace a Siviglia, Espanyol e Atletico Madrid. Un ritorno in patria che costringerebbe la società a prendere un sostituto che possa giocarsi il posto con Alexis Saelemaekers, al momento il titolare sulla fascia destra, e garantire qualità e gol. Boom di ricavi e rosso a bilancio dimezzato: Gazidis rimette così in piedi il Milan