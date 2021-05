Milan, Gazidis dimezza il rosso a bilancio: si prevede un boom di ricavi

Perdite a bilancio dimezzate e boom di ricavi all'orizzonte. Ecco tutte le mosse dell'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, ha fatto il punto sul modello virtuoso adottato da Ivan Gazidis. Il Milan, infatti, ha praticamente dimezzato le perdite 'monstre' registrate nella scorsa stagione, che ammontavano a 195 milioni di euro. Una cifra spropositata, in gran parte frutto della gestione cinese firmata Yonghong Li. In questo momento le indiscrezioni parlano di un passivo di circa 95 milioni. Un disavanzo che torna sotto controllo è un risultato straordinario considerando l'effetto Covid ancora in atto. Mentre tutti i club lamentano il crollo dei ricavi dovuto all'assenza dei tifosi allo stadio, il club rossonero migliora visibilmente grazie ad una politica atta a contenere i costi.