Calciomercato Milan – Camavinga sul suo futuro: “Ecco cosa penso”

CALCIOMERCATO MILAN – Eduardo Camavinga, classe 2002 del Rennes, è nel mirino di molti top club d’Europa. Di lui si è parlato anche in ottica Milan. Oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle voci relative al suo futuro:

“Sicuramente è bello che i grandi club siano interessati a me, ma non mi interessa molto. Sto bene a Rennes – ha dichiarato ai microfoni di ouest-france.fr – lascio che gestiscano la situazione i miei genitori e i miei agenti”.

Il giocatore ha risposto anche ad altre domande: “Il soprannome preferito? Iceman. Così mi chiamano le persone che mi circondano. Dicono che sono privo di emozioni, che non sono mai stressato, che sono iper professionale. Citazione preferita? Attenzione ai dettagli. Ogni dettaglio conta. I miei agenti me lo dicono spesso”.

Il Rennes è pronto a sparare alto sulla cifra del cartellino: si parla di 50 milioni di euro. Ma l’intoppo è legato al contratto: Camavinga ha un contratto in scadenza nel giugno 2022, dunque non particolarmente lungo. Questa estate o rinnova o deve essere ceduto. In caso di aste, il prezzo potrebbe arrivare e addirittura superare la cifra sopracitata.

In caso di aste, il Milan non parteciperà. Già a queste cifre, sarà impossibile imbastire una trattativa. Il club rossonero dovrà cercare profili giovani per rinforzare la propria squadra, ma non a questi prezzi. Serviranno operazioni ponderate e soprattutto funzionali al progetto. Intanto Rangnick prepara la rivoluzione: i dettagli >>>

