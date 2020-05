La rivoluzione di Rangnick: ecco come sarà il suo Milan

NEWS MILAN – Il Milan sarà rivoluzionato da Ralf Rangnick nel corso della prossima stagione. L’arrivo del manager tedesco in rossonero, per preciso volere di Ivan Gazidis, pare molto probabile. Il Milan “giocherà un calcio veloce”, ha riferito ieri il Presidente Paolo Scaroni, con chiaro riferimento al cambio allenatore.

Il giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, ha ipotizzato quale sarà secondo lui la rivoluzione del Milan nel corso della prossima stagione con l’arrivo di Rangnick. Non ci sarà spazio per Paolo Maldini, attuale direttore tecnico, ma nemmeno per Zlatan Ibrahimovic. Il contratto dello svedese scadrà regolarmente al termine di questa stagione (al massimo verrà prorogato per concludere l’attuale campionato).

Una nuova rivoluzione in vista, dunque. Ma siamo sicuri che Maldini andrà via dal Milan dopo due stagioni? Di cui soltanto una da direttore tecnico? Rimanere, seppur in un ruolo marginale, difficilmente verrà accettato dall’ex capitano rossonero. Ma Rangnick potrà mai fare tutto da solo? L’esperienza e l’importanza di Maldini può essere essenziale per un suo inserimento al Milan. Noi continuiamo a credere che Maldini possa ancora restare al Milan da dirigente, senza che i suoi poteri vengano limitati. Rangnick e Maldini potrebbero collaborare e migliorarsi a vicenda.

E la questione Ibrahimovic invece è ben diversa. Rangnick o meno, il suo futuro al Milan è parecchio incerto. Chiaramente una sua permanenza sarebbe ideale per i rossoneri. Esperienza e mentalità vincente, Ibra a nostro avviso per questa squadra è oltremodo imprescindibile. Attendiamo ulteriori novità sul futuro rossonero, Rangnick o meno, purché il bene del Milan venga messo come assoluta priorità. Intanto notizie positive arrivano da Milanello >>>

