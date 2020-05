Coronavirus – Terzo giorno di allenamenti a Milanello: c’è Maldini (FOTO)

NEWS MILAN – Terzo giorno di allenaenti a Milanello, sempre e rigorosamente individuali. I profili ufficiali del Milan sui social hanno pubblicato alcune foto della seduta odierna.

In attesa di Zlatan Ibrahimovic, atteso a Milano per lunedì 11 maggio, la squadra è quasi al completo. Fa piacere, come dimostrano le foto, anche la presenza di Daniel Maldini. Il figlio di Paolo, il primo contagiato al coronavirus per la squadra rossonera, sta bene e ha regolarmente ripreso l’attività fisica. Per gli allenamenti di gruppo bisognerà ancora attendere. Intanto sono arrivati i risultati dei test coronavirus fatti a Milanello >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓