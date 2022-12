Mercato Milan – Bakayoko va da Montella? Adana interessata al francese

Uno dei calciatori che potrebbe lasciare il Milan a gennaio è Tiemoue Bakayoko. Il club di via Aldo Rossi avrebbe intenzione di trovare una nuova sistemazione al francese, in quanto non rientra nei piani di Stefano Pioli. L'ex Monaco, infatti, in questa stagione non ha ancora giocato e il suo stipendio da 3 milioni di euro pesa all'interno delle casse del Milan. Proprio per questo motivo, come riporta 'calciomercato.com', nei prossimi giorni ci sarà un summit con i rappresentanti del giocatore.