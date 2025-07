Mercato Milan, Adli ed Emerson Royal osservati speciali: futuro in Russia?

Il calciomercato rossonero continua a muoversi su più fronti e, secondo quanto rivelato dal giornalista Daniele Longo , una nuova pista si sta aprendo sull'asse Milano-Mosca . Lo Spartak Mosca avrebbe infatti avviato contatti con il Milan per due giocatori in uscita dalla rosa di Massimiliano Allegri: il centrocampista Yacine Adli e, soprattutto, il terzino Emerson Royal .

Calciomercato Milan, Emerson Royal e Adli sempre più lontani: la situazione

L'interesse del club russo per Emerson Royal appare particolarmente concreto, con il difensore brasiliano che starebbe riflettendo seriamente sulla proposta avanzata dallo Spartak. Arrivato al Milan in una delle sessioni di mercato precedenti, Emerson Royal non è riuscito a imporsi come titolare fisso e una sua cessione potrebbe rappresentare una soluzione gradita a tutte le parti in causa. Il Milan, infatti, potrebbe ottenere una cifra utile da reinvestire per rinforzare altri reparti.