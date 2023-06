Mercato Milan – Accordo con Luka Romero: arriverà a parametro zero

Il Milan al centro di diverse voci di mercato, sia in entrata che in uscita. Parlando di possibili acquisti, l'edizione odierna di 'Repubblica' riporta una notizia che riguarda l'arrivo ormai certo di un calciatore. Si tratta dell'attaccante classe 2004 Luka Romero, il quale dirà addio alla Lazio per trasferirsi alla corte di Stefano Pioli. L'argentino, come ben si sa, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza tra nove giorni con il club biancoceleste, dunque arriverà al Milan a parametro zero. Con la maglia della Lazio ha disputato appena 21 partite e segnato un gol in due stagioni. Tonali tra Milan e Newcastle: le ultime >>>