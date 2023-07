Mercato – Di Marzio: “L’Inter non ha digerito i messaggi di Lukaku al Milan”

L' Inter , nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, sembrava fortemente intenzionata a trattenere in ogni modo possibile Romelu Lukaku . L'attaccante belga, dopo un'inizio non particolarmente entusiasmante, al termine della scorsa stagione ha ritrovato una certa brillantezza e la Beneamata lo avrebbe voluto tenere.

Nella giornata di oggi, però, pare che l'Inter abbia deciso di non trattare più per Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito dall'esperto Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale, la dirigenza nerazzurra non avrebbe mandato giù i messaggi del belga al Milan e, soprattutto, i flirt con la Juventus.