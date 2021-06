Mercato – Condò: “Ziyech è il mio pupillo: se andrà al Milan, tiferò per loro”

Haikm Ziyech è un nome accostato al Milan per rinforzare la trequarti rossonera: ecco cosa ha detto Paolo Condò sul marocchino

Negli ultimi giorni si sta parlando di un interesse da parte del Milan per Hakim Ziyech. Un nome che è stato citato ancora di più quando da quando Hakan Calhanoglu è stato annunciato ufficialmente come un nuovo giocatore dell'Inter. Per ricoprire questo buco lasciato dal turco, i rossoneri hanno avviato un dialogo proprio con il Chelsea per il marocchino, oltre che per Giroud e Bakayoko. Riguardo l'ex Ajax, Paolo Condò ha espresso il suo pensiero sul classe '93 ai microfoni di Sky Sport 24. Queste le parole del noto giornalista. "Ziyech è il mio pupillo. Tiferò, per cinque partite, la squadra che riuscirà ad acquistarlo". Il Milan avrà presto un nuovo tifoso? Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan.