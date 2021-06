Calciomercato Milan, top news: Kamara vicino, offerta per Luis Alberto

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 25 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. I rossoneri cercano l'erede di Hakan Calhanoglu e sembrano averlo individuato in Luis Alberto, per cui è stata presentata un'offerta. Vicino anche Boubacar Kamara e Brahim. Si riavvicina anche Diogo Dalot. Si offre invece Tiemoue Bakayoko. Nulla di vero su Patrick Cutrone. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.