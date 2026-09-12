Mastantuono tripletta. Pellegatti non ci sta: "Era libero sul mercato. Impazzisco"

Durante il mercato del Milan ci sono state tantissime indiscrezioni sui possibili colpi in entrata per i rossoneri. Tra questi c'è stato anche il profilo di Franco Mastantuono che il Real Madrid aveva deciso di mandare via in prestito, senza però perdere il controllo sul suo cartellino. La Fiorentina ha chiuso il colpo in prestito secco: dopo tre partite assolutamente deludenti, il talento argentino è esploso contro il Venezia segnando una bella tripletta e portando alla viola i suoi primi punti in stagione. Dopo questa prestazione, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato così su 'YouTube':

"Io impazzisco, quante volte ho detto perché non prendiamo Mastantuono? Mi han detto no perché il Milan non prende prestiti secchi. Hanno preso Hutchinson con diritto di riscatto a 40 milioni di euro, che è come prenderlo a prestito secco. Hai Mastantuono libero sul mercato, un grande giocatore, non lo prendono perché è un prestito secco. Mi fanno impazzire, serve un capo calcio".

Un parere legittimo quello di Pellegatti specialmente guardando le caratteristiche di Mastantuono: un trequartista di piede sinistro, fortissimo nel breve e nel dribbling veloce e agile. Dotato di grandissima tecnica individuale. Tutte qualità sulla carta perfette per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim.

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Il confronto tattico con Hutchinson e le scelte di Ruben Amorim

Non è un caso che sia arrivato proprioche ha le stesse caratteristiche, come le avevano Karetsas e Liberali, altri due profili cercati dal Milan. Chiaro che quella del Diavolo è stata una scelta: Amorim e la società rossonera non hanno considerato il profilo di Mastantuono e le condizioni dell'operazione giuste per portarlo in rossonero. Va detto poi che nelle prime tre uscite in Serie A Mastantuono aveva fatto tanta fatica come tutta la squadra e quindi è presto per dare sentenze sulla scelta del Milan. I risultati e i verdetti si vedranno tra mesi e non direttamente a fine stagione.