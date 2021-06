Marcotti: “Raiola ha parlato con il Milan per il rinnovo di Donnarumma”

Le ultime notizie sul Milan. Secondo Gabriele Marcotti, Raiola avrebbe nuovamente parlato con il Milan per il rinnovo di Donnarumma

Non è ancora finita la telenovela che vede protagonisti assoluti Mino Raiola e il suo assistito Gianluigi Donnarumma. Dopo non aver rinnovato il contratto con il Milan, il portiere della Nazionale è alla ricerca di una nuova sistemazione. Diversamente da quanto pianificato dal suo agente, il classe '99 non sta trovando un club disposto ad offrirgli il contratto desiderato da lui ma anche, e soprattutto, dal suo entourage. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio Raiola avrebbe ripreso i contatti con la dirigenza rossonera per cercare di convincere Maldini a far rinnovare il contratto al nativo di Castellamare di Stabia.

Questa notizia è confermata anche da Gabriele Marcotti - senior writer per ESPN e corrispondente per il Corriere dello Sport - il quale, rispondendo ad un tifoso su Twitter, ha fatto il punto della situazione in merito al caso Donnarumma. Secondo Marcotti, infatti, Raiola avrebbe parlato con il Milan per riprendere la trattativa per il rinnovo di Gigio. L'offerta presentata dalla società è la stessa di quella che il portiere ha già rifiutato negli scorsi mesi. In ogni caso, il 'Diavolo' si è già assicurato un portiere di livello assoluto come Mike Maignan. Inevitabile, dunque, la separazione tra Donnarumma e il Milan. Ecco i dettagli della mossa di Raiola per il rinnovo di Donnarumma.